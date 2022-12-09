Роналду відмовився тренуватись із запасом Португалії після переможного матчу проти Швейцарії

Збірна Португалії дуже легко пройшла Швейцарію в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022. Шість голів влетіло у ворота суперника від португальців.

Натомість команда Фернанду Сантуша пропустила лише одного разу. У підсумку – 6:1, розгромна перемога Португалії, яка вийшла у чвертьфінал Мундіалю у Катарі. Після поєдинку на тріумфаторів чекало відновлювальне тренування, де своєю поведінкою знов відзначився Кріштіану Роналду.

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Ще один скандальний вчинок зірки футболу

Зірковий нападник вийшов у матчі проти Швейцарії лише на заміну по ходу другого тайму. Роналду провів на футбольному полі понад 17 хвилин. Тому повинен був розпочати післяматчеве тренування з тією когортою футболістів, які вийшли на заміну по ходу поєдинку 1/8 фіналу або ж навіть провели весь матч на лаві запасних.

Однак Кріштіану не захотів тренуватись із запасними збірної Португалії. Роналду разом із основою, яка розпочала зустріч із перших хвилин, пішов тренуватись у залі.

Матч проти Швейцарії став першим для Роналду на чемпіонаті світу у Катарі, який він розпочав із лави запасних. До цього постійно виходив у старті, але не відіграв жодного з трьох поєдинків до фінального свистка. У чотирьох зустрічах забив один гол у ворота Гани (3:2).

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили про ще одну вихідку Роналду. Начебто Кріштіану хотів покинути розташування збірної Португалії, коли дізнався про невихід у стартовому складі на гру проти Швейцарії. Сестра футболіста теж закликала брата закінчити кар'єру у збірній.

Португальська сторона миттєво відреагувала на таку інформацію, спростувавши ці чутки. Ніби то Роналду не погрожував команді покинути її посеред ЧС-2022.

10 грудня збірна Португалії зійдеться з Марокко в 1/4 фіналу Мундіалю у Катарі за вихід у півфінал турніру. Початок зустрічі о 17:00.