Кріштіану Роналду в люті викинув футболку після матчу з Дженоа: фото

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду викинув футболку на поле після матчу з Дженоа. Однак, туринці впевнено перемогли суперника – 3:1.

Після фінального свистка болбой попросив у Роналду футболку. Нападник Ювентуса відповів на прохання, проте віддав "сувенір" не в руки хлопцю, а просто жбурнув її на газон.

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У соцмережах деякі фанати туринців встигли звинуватити зірку в неповазі до команди та символіки клубу.

Ситуацію прокоментував наставник Ювентуса Андреа Пірло.

"Це нормально, тому що Роналду хотів забити гол, особливо в той момент, коли ми почали відчувати проблеми. Кріштіану є чемпіоном і завжди хоче вносити свій вклад в успіхи",— сказав Пірло.

Схожа ситуація з Роналду

Нещодавно схожий інцидент трапився з Крішом у матчі збірної Португалії та Сербії (2:2). Тоді форвард викинув свою капітанську пов'язку, яку підхопив працівник стадіону і віддав на благодійний аукціон.