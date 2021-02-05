Кріштіану Роналду – 36: найкращі голи феноменального португальця – відео

Жива легенда футболу Кріштіану Роналду 5-го лютого святкує 36-й день народження. Ми вирішили пригадати найкращі голи португальського футболіста.

За понад двадцятирічну кар'єру футболіста Роналду змінив 4 клуби. Кріштіану розпочинав кар'єру в лісабонському Спортінгу, з якого у 2003 році перейшов в англійський Манчестер Юнайтед.

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З Манчестер Юнайтед Роналду завоював 9 трофеїв:

чемпіон Англії: 2006/07, 2007/08, 2008/09;

володар Кубка Англії-2003/04;

володар Кубка Футбольної ліги: 2005/06, 2008/09;

переможець Ліги чемпіонів-2007/08;

володар Суперкубка Англії-2007;

переможець Клубного чемпіонату світу-2008.

Дивіться найкращі голи Роналду за Манчестер Юнайтед

У 2009 році Роналду перейшов у мадридський Реал, за який виступав до 2018 року. У Мадриді Роналду виграв 16 трофеїв:

чемпіон Іспанії: 2011-12, 2016-17;

володар кубка Іспанії: 2010-11, 2013-14.;

володар Суперкубка Іспанії: 2012, 2017;

переможець Ліги Чемпіонів : 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18;

володар Суперкубка: 2014, 2016, 2017;

переможець Клубного чемпіонату світу: 2014, 2016, 2017.

Дивіться відео найкращих голів Роналду в Реалі

У туринському Ювентусі Роналду також встиг завоювати декілька трофеїв:

чемпіонат Італії: 2018-19, 2019-20"

володар Суперкубка Італії: 2018, 2020.

Дивіться відео найкращих голів Роналду за Ювентус

Кріштіану Роналду також здобув чимало нагород за збірну Португалії. Зокрема, він чемпіон Європи-2016 та переможець Ліги націй-2018/2019. Роналду – срібний призер Євро-2004.

Дивіться найкращі голи Роналду за Португалію

Кріштіану Роналду ще й майстер з виконання штрафних ударів. Португалець забивав на будь-який смак.

Дивіться відео найкращих голів Роналду зі штрафних

Врешті-решт, 36-річний португалець оформив не один хет-трик за матч, що тільки доводить його неймовірний клас.

Дивіться відео хет-триків Роналду

. За даними Transfermarkt, Роналду відіграв 873 матчі. На його рахунку 660 голів та 226 асистів. Кріштіану – володар 5 "Золотих м'ячів".