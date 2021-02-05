Кріштіану Роналду – 36: найкращі голи феноменального португальця – відео

Джерело:24 канал
Жива легенда футболу Кріштіану Роналду 5-го лютого святкує 36-й день народження. Ми вирішили пригадати найкращі голи португальського футболіста.
За понад двадцятирічну кар'єру футболіста Роналду змінив 4 клуби. Кріштіану розпочинав кар'єру в лісабонському Спортінгу, з якого у 2003 році перейшов в англійський Манчестер Юнайтед.
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З Манчестер Юнайтед Роналду завоював 9 трофеїв:
Дивіться найкращі голи Роналду за Манчестер Юнайтед
У 2009 році Роналду перейшов у мадридський Реал, за який виступав до 2018 року. У Мадриді Роналду виграв 16 трофеїв:
Дивіться відео найкращих голів Роналду в Реалі
У туринському Ювентусі Роналду також встиг завоювати декілька трофеїв:
Дивіться відео найкращих голів Роналду за Ювентус
Кріштіану Роналду також здобув чимало нагород за збірну Португалії. Зокрема, він чемпіон Європи-2016 та переможець Ліги націй-2018/2019. Роналду – срібний призер Євро-2004.
Дивіться найкращі голи Роналду за Португалію
Кріштіану Роналду ще й майстер з виконання штрафних ударів. Португалець забивав на будь-який смак.
Дивіться відео найкращих голів Роналду зі штрафних
Врешті-решт, 36-річний португалець оформив не один хет-трик за матч, що тільки доводить його неймовірний клас.
Дивіться відео хет-триків РоналдуДо уваги. За даними Transfermarkt, Роналду відіграв 873 матчі. На його рахунку 660 голів та 226 асистів. Кріштіану – володар 5 "Золотих м'ячів".