Кріштіану Роналду пройшов тернистий шлях, щоб стати світовою зіркою футболу. Нападник найпопулярніша людина на планеті Земля, а кількість його підписників у соціальних мережах налічує 917 мільйонів осіб.

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Кріштіану Роналду на YouTube

39-річний португалець вирішив створити свій власний канал на YouTube. У своєму блозі Кріштіану буде обговорювати гру всього свого життя – футбол. Окрім цього, Роналду приділить увагу сім'ї, харчуванню, підготовці, освіті та бізнесу.

Я дуже радий втілити цей проект у життя. Він давно був у мене в голові, але нарешті у нас з’явилася можливість його реалізувати. Мені завжди подобалося спілкуватися з фанатами в соціальних мережах, а мій канал на YouTube надасть мені ще більшу платформу цього, і вони зможуть дізнатися більше про мене, мою родину і мої погляди на різні теми. Я також з нетерпінням чекаю на розмови з гостями, які, безсумнівно, здивують людей,

– заявив Роналду.

Також Роналду не припиняє встановлювати рекорди навіть поза футбольним полем. За перші півтори години після створення на канал легендарного португальця підписалось понад 1 мільйон людей.

Нагадаємо, що Кріштіану в 39 років вивів свою нинішню команду Аль-Наср у фінал Суперкубку Саудівської Аравії, у якому, на жаль, не змогли перемогти Аль-Хіляль.