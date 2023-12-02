Чемпіон Нідерландів підсилив тренерський штаб Шахтаря перед матчем УПЛ

Напередодні матчу проти Металіста 1925 Шахтар отримав поповнення на тренерській лаві. До штабу Маріно Пушича приєднався Кріс ван дер Верден.

51-річний фахівець працюватиме асистентом головного тренера "гірників". Новий помічник Маріно Пушича вже має за своєю спиною чималий багаж досвіду.

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Нове обличчя у тренерському штабі "гірників"

Тренерський шлях доволі успішного футболіста Кріса ван дер Вердена розпочався ще у далекому 2007-му, коли він почав працювати у системі ПСВ тренером юнацьких та молодіжних команд. У 2012-му році пішов на підвищення, увійшовши у тренерський штаб Філліпа Коку у першій команді ПСВ.

На цій посаді пропрацював 6 років (до кінця червня 2018-го). Після чого доля занесла ван дер Вердена до турецького Фенербахче, де він теж був асистентом головного тренера (до середини грудня 2018-го). Також на цій посаді попрацював у англійському Дербі Каунті, Ден Гаагу та Вітессі (із жовтня 2022-го до 19 листопада 2023-го).

У футбольному минулому нинішній асистент Пушича був чемпіоном Нідерландів, володарем трофеїв у Бельгії та Нідерландах.

Вже під керівництвом Пушича та його нового асистента Шахтар готується до домашнього матчу УПЛ проти Металіста 1925. Їх очна зустріч відбудеться 3 грудня о 17:00.