Другий бій Усик – Джошуа відбувся 20 серпня 2022 року в Саудівській Аравії. Це був реванш після того, як Усик в першому бою переміг Джошуа та відібрав в нього чемпіонські пояси. Хоча бій міг і не відбутися, адже після російського вторгнення до України, Усик записався до тероборони та не думав про бокс. Та все ж його переконали провести бій проти Джошуа. У тому числі українські військові.

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На бій до Саудівської Аравії команда Усика взяла з собою і декілька українських військових, які отримали поранення на війні.

"Ці хлопці, десять-п’ятнадцять, приїхали до Саудівської Аравії і підтримали мене. Цих солдатів, які воюють з першого дня, ми їх привезли подивитися на бій. У деяких хлопців не було кінцівок, і коли я зустрічався з ними напередодні бою, я відчував, що зі мною частина української армії. Або в роздягальні, або в країні", – розповів Усик.

Бій закінчився перемогою Усика роздільним рішенням суддів. Але сам Усик був близьким до поразки.

"У дев'ятому раунді я зрозумів, що якщо я зараз впаду, то впаде і дух бійців, які захищають нашу країну. Я боксував не для себе, я боксував для всіх, хто захищає країну", – розповів боксер.

Варто відзначити, що за записками суддів Усик програвав після 9 раунду на записках двох суддів з трьох – 86:85, 84:87 та 85:86. А перемогу в цьому бою вдалося здобути завдяки трьом наступним раундам. Тільки американець Гленн Фельдман в останньому раунді порахував на користь Джошуа. У підсумку Усик переміг розділеним рішенням суддів – 116:112, 113:115 та 115:113.