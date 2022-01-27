Крим чи Греція: Усик "засмагає" на засніженому березі біля моря – зимове відео

Олександр Усик вирішив трішки розбавити свій відпочинок. Боксер захотів насолодитись релаксом біля моря.

Усик: Просто живу, просто люблю

Олександр Усик виклав відео на своїй сторінці в інстаграмі, у якому спантеличив фанатів. 35-річний боксер поділився роликом із засніженого берега біля моря.

Оце так Ф'юрі облаяв Джошуа через відмову взяти 90 мільйонів відступних

Підписники боксера відразу стали гадати, де було знято це відео. Хтось побачив у ролику Крим, а хтось із людей написав, що Усик полетів у Грецію, щоб відвідати Святу гору Афон.

Чемпіон світу був одягнений у чорне пальто та шапку лежить у снігу на березі моря. Оператор запитав боксера, як водичка. На що Олександр відповів із іронією: "Ой, братику, ти знаєш, мокренька, гарненька така, засмагаю".

Сам Олександр коротко підписав пост.

Просто живу, просто люблю. А за що любиш? Просто так,

– написав боксер.

Й справді боксер полетів насолоджуватись відпочинком за кордон. І ніякий це не Крим. Українська олімпійська чемпіонка з семиборства Наталія Добринська виклала сторіс в інстаграмі, у якому показала, кого зустріла у літаку.

Її сусідом по кріслу став Олександр Усик. Легкоатлетка жартома підписала фото: "Звичайно, що перше запитання: "Із ким буде бій – Ф'юрі чи Джошуа".



Несподівана зустріч Добринської та Усика / Скриншот із інстаграм у легкоатлетки