Крихов'яку дозволили зіграти за збірну Польщі після позитивного тесту на коронавірус

Збірна Польщі домоглася, щоб півзахиснику Гжегожу Крихов'яку дозволили зіграти проти Англії у матчі відбору чемпіонату світу. В понеділок, 29 березня, у гравця був позитивний тест на коронавірус

Крихов'як був один із двох гравців збірної Польщі, які отримали позитивний тест на коронавірус у понеділок, 29 березня. Це сталося перед вильотом поляків до Англії на матч кваліфікації, який запланований на середу, 31 березня.

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Такі результати викликали здивування у збірній Польщі. Адже Крихов'як офіційно перехворів на коронавірус у грудні 2020 року, через що навіть пропускав матчі Ліги чемпіонів. А перед збором збірної Польщі тести показали в нього наявність антитіл.

Відтак Крихов'яку у вівторок, 30 березня, провели ще одне ПЛР-тестування. Цього разу результат був негативним.

Ці дані, а також медична документація гравця, були направлена в УЄФА. Польська збірна звернулася з проханням надати дозвіл футболістові зіграти у матчі проти Англії. І в УЄФА пішли на поступки. 31 березня Крихов'як вилетів до Англії, де приєднався до збірної.