Скандинавська братва: ще 5 країн виступили проти повернення росіян на Олімпійські ігри

Чергова група країн Європи адекватно та тверезо оцінює ситуацію. Вони твердо стоять на своїй позиції та не збираються міняти своєї думки.

Олімпійські та Паралімпійські національні комітети Норвегії, Швеції, Ісландії, Фінляндії та Данії виступили зі спільною заявою. Країни категорично проти повернення спортсменів з Росії та Білорусії до спортивних міжнародних змагань.

Варте уваги Мер Парижа закликала не допускати Росію до Олімпіади-2024, поки триває війна в Україні

Країни півночі Європи виділили декілька аргументів чому вони дотримуються такої позиції. Усі вони логічно підкріпленні.

1. Ситуація в Україні не змінилася. 2. Ми твердо стоїмо на своїй позиції не давати російським та білоруським спортсменам і офіційним особам можливість брати участь у міжнародних змаганнях. 3. Зараз не найкращий час, щоб розглядати їхнє повернення. Це наша позиція. 4. Ми скористаємося цією нагодою, щоб запевнити у наших непорушній підтримці українського народу та вимозі до миру. 5. Північні олімпійські та паралімпійські комітети та спортивні конфедерації працюватимуть разом і в тісному діалозі з відповідними зацікавленими сторонами для оцінки та постійного ретельного моніторингу ситуації,

– йдеться у заяві.

До слова, не тільки ці країни висловили бажання ізолювати Росію та Білорусь. Польща вже ініціювала антиросійську коалцію у спорту. Близько 40 країн готові висунути МОК аналогічний ультиматум

Умови, за яких МОК дозволив росіянам та білорусам взяти участь в Олімпійських іграх