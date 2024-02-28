Дюбуа розлютив дружину Усика: що вигукнула Катерина на удар британця нижче пояса

Під час серпневого поєдинку з Олександром Усиком Даніель Дюбуа завдав заборонений удар нижче пояса. Такий вчинок "Динаміта" неабияк роздратував дружину українського чемпіона.

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, пригадав злощасний удар в п'ятому раунді, який викликав численні суперечки. Тоді рефері зупинив бій на 5 хвилин, щоб чемпіон WBA, WBO та IBF зумів відновитися.

До теми Це бокс, а не балет, – Усик відчитав Дюбуа прямо на ринзі за удар нижче пояса: потужне відео

Що розлютило дружину Усика

Красюк в деталях пригадав скандальний епізод. На його думку, Усик міг продовжити бій навіть без зупинки часу.

"Удар нижче пояса стався прямо перед моїми очима. Мені подобається, як це пояснив Олександр Усик. Коли ти не можеш перемогти за правилами, ти починаєш вигадувати, як їх обійти. При всій повазі до Даніеля це був удар нижче за пояс. У нас є експерти, які уважно дивилися поєдинок і нарахували по ходу бою 20 ударів нижче за пояс.

Відбутися може все, що завгодно. Уявімо, що рефері стояв під іншим кутом, не побачив удару нижче пояса і відкрив рахунок. Що б тоді сталося? Усі кажуть, що Усік би не піднявся. Але звідки ви знаєте? Він воїн і однозначно знайшов би у собі сили й піднявся б, перемагаючи біль. Але він залишився на канвасі, оскільки рефері сказав, що це удар нижче за пояс. Згідно з правилами, озвученими перед боєм, якщо бійця вдарили нижче за пояс – навмисно чи ні – рефері може дати до п'яти хвилин на відновлення постраждалому боксеру", – зауважив Красюк.

Також промоутер пригадав реакцію Катерини Усик на заборонений удар. Дюбуа пощастило, що вона не вибігла на ринг.

Після цього дружина Усика кричала йому: "Вибий з нього все лайно". Олександр взяв лише чотири хвилини. Чому він не поновлювався п'ять хвилин? Він цього не хотів, бо його суперник також відпочивав. Він відновився, повернувся та нокаутував Дюбуа,

– розповів Красюк.

Нагадаємо, що після бою команда Дюбуа не погодилася з рішенням рефері. Вони вважали, що у британця вкрали перемогу. Крапку в суперечці поставила WBA. Всесвітня боксерська асоціація визнала удар Дюбуа забороненим, а дії арбітра правильними.