Проблеми з щелепою: Красюк прокоментував стан здоров'я Усика після бою з Ф'юрі

У столиці Саудівської Аравії 18 травня відбувся грандіозний вечір боксу. Його кульмінацією стала епохальна битва Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі.

Боксери в очній зустрічі визначали ім'я першого абсолютного чемпіона світу в хевівейті за останню чверть століття. Переможцем видовищного бою став український боксер.

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Чому Усик після бою відправився в лікарню

Олександр Усик переміг британця за очками роздільним рішенням суддів. Після оголошення результату українець не одразу вирушив на пресконференцію, а поїхав до лікарні.

Як повідомив відомий інсайдер Майкл Бенсон, в нього виявили підозру на перелом щелепи. Цю інформацію згодом прокоментував промоутер українського абсолютного чемпіона Олександр Красюк:

Треба було провести перевірку щелепи. Нічого такого, але процедуру потрібно було виконати.

Він заявив, що йдеться не про перелом, але додаткову інформацію не може надати, адже МРТ Усику ще не робили. За словами Красюка, нічого нового не трапилося, а в українського чемпіона ця проблема існує вже довгий час.

. Перемогу Олександра Усика вже прокоментували Андрій Шевченко Володимир Кличко , які були присутні на "бою століття". Обидва вони в захваті від виступу новоспеченого абсолютного чемпіона світу.

Зазначимо, що між Усиком і Ф'юрі відбудеться ще одна битва. Реванш очікується у жовтні нинішнього року.