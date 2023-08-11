Готовий лідер нації: Красюк прокоментував наміри Усика стати президентом

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розклав по поличках якості, якими повинен володіти президент. На його думку, українському чемпіону світу у надважкій вазі цілком до снаги стати главою держави.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик ще не сказав свого останнього слова у професійному боксі. Вже незабаром українець захищатиме свої титули в поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Проте вже зараз Усик замислюється про своє майбутнє після завершення кар'єри.

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Красюк: Усик володіє якостями президента

Під час нещодавнього інтерв'ю Олександр Усик напівжартома повідомив про свої наміри балотуватися на пост президента. На думку промоутера Олександра Красюка, Усик зможе реалізувати свої здібності на цій посаді. Але для цього повинна бути професійна команда радників.

"На мою думку, якості, якими має володіти президент, Усик ними володіє точно. Президент – це перш за все людина такого воїнського складу, яка має хоробрість і готова очолити своє військо на передовій. Стати першим, хто піде в бій.

Ми говоримо зараз про історичний екскурс, хто були лідерами в історичні епохи. Це були найсильніші воїни, які завжди були лідерами.

Тому, на мою думку, лідером нації, як і будь-якої групи людей має бути найсильніша людина. Найсильніша морально, фізично, психічно. Яка може витримувати ті навантаження, які не можуть витримати інші люди.

Така людина, яка є найсильнішою і найавторитетнішою, має залучати до свого найближчого кола людей з інтелектом і ефективно використовувати цю складову для управління державою.

Ці люди повинні надавати лідеру поради, яким найефективнішим чином керувати структурою, державою або чим завгодно", – сказав Красюк.

У будь-якому разі можлива політична кар'єра Усика це справа майбутнього. Наразі Олександр завершує підготовку до поєдинку з "регулярним" чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа. Букмекери вважають українського боксера беззаперечним фаворитом. Бій відбудеться 26 серпня на стадіоні "Tarczyński Arena" у польському Вроцлаві.