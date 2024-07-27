Промоутер Усика заговорив про третій бій українця з Джошуа: за яких умов може відбутися битва

Олександр Усик наприкінці травня став першим абсолютом в хевівейті в епоху чотирьох поясів. Він у поєдинку за цей статус здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі.

На шляху до цього визнання українець провів шість боїв у надважкій ваговій категорії. Серед інших, він двічі переміг Ентоні Джошуа, в якого забрав три з чотирьох основних титулів.

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Має надійти фінансово приваблива пропозиція

Попереду на Олександра Усика очікує реванш із "Циганським королем". Його промоутер Олександр Красюк розповів, чи може після цього відбутися третій бій українського чемпіона з Ей Джеєм, який хоче побачити чимало поціновувачів боксу.

"Цей бій складно влаштувати, адже боксери зараз на різних рівнях. Коли Усик приїхав у Велику Британію на перший бій, то він був ноунеймом, а Джошуа – зіркою. Але Джошуа зараз змінився після тих двох боїв, він вміє падати та підійматися.

Цей поєдинок може привернути увагу всього світу. Якщо ми вирішимо заробити гроші, то, мабуть, погодимося битися з Ентоні за два мільярди доларів. Ні, це забагато. Двісті тисяч доларів за секунду – це скільки буде? Гаразд, все одно надто багато. Зупинімося на 200 мільйонах. Цю цифру простіше усвідомити", – сказав Красюк.

. Свій наступний бій Ентоні Джошуа проведе 21 вересня проти Даніеля Дюбуа, на кону стоятиме чемпіонський пояс IBF. Реванш Олександра Усика й Тайсона Фʼюрі заплановано на 21 грудня, тож потенційна третя битва українця та Ей Джея може мати статус поєдинку за абсолют.

Нагадаємо, що є ймовірність повернення у крузервейт Олександра Усика після бою з "Циганським королем". Також українець розглядає можливість спробувати себе в ММА або ж боях на голих кулаках.