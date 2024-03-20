Схоже на ігрову залежність: Красюк не радить Джошуа втретє битися з Усиком

Ентоні Джошуа двічі програв за очками українцеві Олександру Усику. На думку промоутера Олександра Красюка, за здорового глузду зірковий британець не повинен хотіти ще одного реваншу.

Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика, поділився думкою щодо перспектив британця Ентоні Джошуа отримати ще один бій із його клієнтом.

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Красюк сумнівається у бажанні Джошуа знову битися з Усиком

Промоутер Усика вважає, що зірковий британський боксер сам не надто хоче втретє зустрічатися з українцем. Інакше він може страждати на ігрову залежність.

"Я не впевнений, що Ей Джей у глибині душі хоче третього бою з Усиком. Здається, це небезпечно. Багатьом це може здатися ігровою залежністю.

Програвши гроші в рулетку, ви повертаєтеся сповнені впевненості. Ви ставите вдвічі-втричі більше, ніж програли, очікуючи, що ваша ставка виграє. Але, зрештою, розумієш, що втратив усе", – сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик двічі переміг Джошуа. У вересні 2021 року, під час першого бою, британець був фаворитом, але поступився українцеві одностайним рішенням суддів. У серпні 2022 року Ентоні за очками програв і в реванші.

Усик у наступному поєдинку 18 травня зустрінеться у ринзі з іншим британцем Тайсоном Ф'юрі. На кону стоятиме абсолютне чемпіонство в надважкій вазі.