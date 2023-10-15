Чекати залишилося недовго: промоутер Усика розповів, коли планується проведення бою за абсолют

У світовому боксі вже зовсім скоро має відбутися шалена подія – "бій століття". У надважкій вазі Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вперше в історії визначать абсолютного чемпіона, який буде володіти одразу чотирма поясами у хевівейті.

Боксери вже підписали контракт на проведення битви, проте досі залишається невідомою точна її дата. Очікується, що все вирішиться після виставкового бою Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня.

Читайте також "Як з тим аватаром боксувати": Олександр Усик розповів про підготовку до бою із Тайсоном Ф'юрі

Бій хочуть провести вже у 2023 році

Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк підтвердив, що саме поєдинок британця матиме велике значення у виборі дати. Він поділився дуже оптимістичними планами, згідно з якими чемпіони надважкої ваги вийдуть у ринг, щоб з'ясувати найкращого вже у 2023 році.

Завдяки Дерілу Піплсу та IBF світ має можливість побачити бій за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Це залежить від наступного бою Ф’юрі з Френсісом Нганну. Ніхто не вірить, що може трапитися щось серйозне, але ніколи не знаєш, це надважка вага. Навіть не кажу про поразку Тайсона, а про травму, це дуже просто.



Ми маємо в думках, що проведемо бій з ним до кінця цього року, але доведеться почекати до 28 жовтня. Ми наблизилися до поєдинку за абсолюта настільки близько, як ніколи раніше. Вже підписали контракт. У нас є правильні люди з Саудівської Аравії, які стоять за цим боєм. Також маємо Ф’юрі та Усика – обидва готові провести цей поєдинок,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що свій останній бій Олександр Усик провів у ніч із 26 на 27 серпня та переміг технічним нокаутом Даніеля Дюбуа. Тайсон Ф'юрі у 2023 році ще не виходив у ринг. Востаннє він бився з Дереком Чісорою. Це сталося 3 грудня 2022 року, і в тому бою "Жадібне пузо" не отримав гідного спротиву та переміг ветерана також технічним нокаутом.

Варте уваги Олександр та Катерина Усики чекають четверту дитину

. Обидва учасники бою за абсолютного чемпіона ще жодного разу не програвали у професійній кар'єрі. На рахунку українця 21 поєдинок та всі перемоги, з яких 14 дострокових, британець провів 34 бої, 33 виграв (24 нокаутом) та один закінчився нічиєю.