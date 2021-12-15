Краснодон – це Україна, – Берінчик показав приклад Ломаченку перед боєм із росіянином

У суботу, 18 грудня, український боксер Денис Берінчик проведе бій проти росіянина Іси Чанієва. На пресконференції, окрім питань щодо поєдинку, Берінчика питали про війну між Україною та Росією.

Напередодні поєдинку українець відповів на гострі питання, що стосувалися окупованої частини Луганської області, де його рідне місто.

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"Краснодон – це Україна, обов'язково. Багато людей там підтримують нашу країну. Вони завжди були, вони заручники ситуації. На жаль, більшість не вирішує, це величезна політика. Щодо війни... Я з Луганської області, з Краснодону. Вона йде на моїй території, а не по всій країні в принципі", – сказав Берінчик.

Зазначимо, що у 2016 році Краснодон був перейменований у Сорокине. Наразі місто знаходиться на окупованій Росією частині Луганської області.

Ломаченку треба повчитися у Берінчика