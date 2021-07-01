Краще України суперник випасти не міг, – легенда збірної Англії Каррагер
Джерело:Sky Sports
Англійські експерти тішаться сітці своєї команди на Євро-2020. Після того, як Англія в 1/8 фіналу обіграла Німеччину, "Три леви" не отримають іменитих суперників до потенційного фіналу. В Англії оптимістично налаштовані перед матчем з Україною.
Каррагер: Англії не міг випасти суперник краще, ніж Україна
Колишня легенда Ліверпуля і збірної Англії Джеймі Каррагер висловився про попадання Англії в 1/4 фіналу Євро-2020 на Україну.
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Каррагер зазначив, що ще до старту турніру очікував, що Англія добереться до півфіналу.
"Ще перед турніром я відчував, що в Англії відмінні шанси дійти до півфіналу. У плей-офф нам повинна була дістатися Німеччина, Франція чи Португалія, а ми пам'ятаємо, що англійці з 1966 року жодного разу не обігравали топ-збірну в основний час", – сказав експерт Sky Sports.
За словами Каррагера, Україна – це найкращий суперник на стадії чвертьфіналу.
Той факт, що ми нарешті це зробили – вселяє надію. Англії не міг випасти суперник в 1/4 фіналу Євро краще, ніж Україна. Думаю, якби можна було вибирати, то між Швецією і Україною – вибір би упав на Україну. Все одно буде складно, особливо в Римі,
– заявив Джеймі.
Каррагер додав, що Англії буде складніше, аніж у попередніх матчах, адже команда вперше гратиме не на домашньому стадіоні "Вемблі".
"Але краще України суперник випасти не міг", – резюмував Каррагер.
Україна зіграє з Англією: головне
- Команди зустрінуться 3 липня у Римі на стадіоні "Олімпіко". Поєдинок Україна – Англія розпочнеться о 22:00.
- Україна та Англія зіграли 7 очних матчів. В активі України тільки одна перемога проти чотирьох в Англії. Попередні два поєдинки завершилися внічию.
- Матч між українцями та англійцями буде обслуговувати німець Фелікс Брих. Україна вперше зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.