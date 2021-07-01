Каррагер: Англии не мог выпасть соперник лучше, чем Украина

Бывшая легенда Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о попадании Англии в 1/4 финала Евро-2020 на Украину.

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Каррагер отметил, что еще до старта турнира ожидал, что Англия доберется до полуфинала.

"Еще перед турниром я чувствовал, что в Англии отличные шансы дойти до полуфинала. В плей-офф нам должна была достаться Германия, Франция или Португалия, а мы помним, что англичане с 1966 года ни разу не обыгрывали топ-сборную в основной время", – сказал эксперт Sky Sports.

По словам Каррагера, Украина – это лучший соперник на стадии четвертьфинала.

Тот факт, что мы наконец это сделали – вселяет надежду. Англии не мог выпасть соперник в 1/4 финала Евро лучше, чем Украина. Думаю, если бы можно было выбирать, то между Швецией и Украиной – выбор бы пал на Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме,

– заявил Джейми.

Каррагер добавил, что Англии будет сложнее, чем в предыдущих матчах, ведь команда впервые будет играть не на домашнем стадионе "Уэмбли".

"Но лучше Украины соперник выпасть не мог", – резюмировал Каррагер.

Украина сыграет с Англией: главное

Команды встретятся 3 июля в Риме на стадионе "Олимпико". Поединок Украина – Англия начнется в 22:00.

Украина и Англия сыграли 7 очных матчей. В активе Украины только одна победа против четырех в Англии. Предыдущие два поединка завершились вничью.

Матч между украинцами и англичанами будет обслуживать немец Феликс Брих. Украина впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.



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