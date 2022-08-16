Кожного дня отримую повідомлення від хлопців, які на передовій, – Усик

Олександр Усик готується до реваншу з Ентоні Джошуа. На цей бій він погодився після підтримки від українських військових.

Про реванш Усик – Джошуа боксери домовилися ще після їх бою 25 вересня 2021 року в Лондоні. Цей бій мав відбутися у квітні або травні 2022 року. Але війна, яку росія розпочала проти України, змінила всі плани. Усик тоді хоч і перебував закордоном, але одразу повернувся до Києва, де вступив до лав терооборони. А тепер збирає гроші для ЗСУ – один мільйон доларів на автомобілі для захисників.

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Коли розпочалася війна, Усик не планував проводити бій проти Джошуа. Через це в нього могли забрати його чемпіонські пояси. Але військові, яких боксер відвідував в госпіталі, таки вмовили його провести цей бій. Адже в такий спосіб до України може бути прикута ще більша увага.

І поки Усик готується до бою, який відбудеться 20 серпня в місті Джидда, він отримує чимало слів підтримки. В тому числі від президента України Володимира Зеленського. За словами Усика, він планує ще поспілкуватися з ним перед поєдинком проти Джошуа.

Також йому чимало пишуть повідомлень і захисники України.

"Я їх отримую кожного дня. Від хлопців, які на передовій, від солдатів ЗСУ, від тероборони. Я постійно спілкуюся зі своїми знайомими та друзями, які перебувають на захисті нашої країни. Я кожного дня отримую повідомлення, побажання, слова підтримки", – розповів Усик.

Бій Усик – Джошуа відбудеться в суботу, 20 серпня. В Україні його покажуть безкоштовно як по телебаченню, так і онлайн. В цьому матеріалі детальніше розписано, де дивитися бій Усик – Джошуа 2 онлайн.