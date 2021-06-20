Кожен у збірній України хоче пробитися до наступного раунду, – Яремчук

Збірна України з футболу уже в понеділок, 21 червня, зіграє відповідальний матч групового етапу Євро-2020 проти Австрії. Перед вирішальним матчем групи C нападник українців Роман Яремчук поспілкувався з пресою.

Кожен у збірній України несе відповідальність за результат

Роман Яремчук, в якого вже два голи на чемпіонаті Європи, поділився своїми емоціями перед грою з Австрією.

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Футболіст збірної України заявив, що кожен у команді несе відповідальність за результат та хоче пробитися у плей-офф.

Насамперед ми відчуваємо велику відповідальність, адже знаємо, що дуже багато людей в Україні дивляться наші матчі, підтримують нас. Кожен футболіст у нашій команді несе відповідальність за результат, кожен хоче пробитися до наступного раунду, тому ми дуже серйозно готуємося до цього поєдинку,

– сказав Яремчук.

Україна – Австрія: головне

Поєдинок між Україною та Австрією відбудеться 21 червня у Бухаресті. Обидві команди набрали по 3 очки за два тури, але Україна перебуває вище у таблиці завдяки додатковим показникам.

Україна та Австрія зберігають практично однакові шанси зіграти в 1/8 фіналу. Україні достатньо не програти, щоб зберегти друге місце.

Австрію також може влаштувати нічия, якщо команда опиниться серед 4 найкращих команд, що посіли третє місце.

В активі Яремчука по одному голу в матчі проти Нідерландів та Північної Македонії.