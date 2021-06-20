Кожен у збірній України несе відповідальність за результат

Роман Яремчук, в якого вже два голи на чемпіонаті Європи, поділився своїми емоціями перед грою з Австрією.

До теми За крок від плей-офф: анонс вирішального матчу Євро-2020 Україна – Австрія

Футболіст збірної України заявив, що кожен у команді несе відповідальність за результат та хоче пробитися у плей-офф.

Насамперед ми відчуваємо велику відповідальність, адже знаємо, що дуже багато людей в Україні дивляться наші матчі, підтримують нас. Кожен футболіст у нашій команді несе відповідальність за результат, кожен хоче пробитися до наступного раунду, тому ми дуже серйозно готуємося до цього поєдинку,

– сказав Яремчук.

В активі Яремчука по одному голу в матчі проти Нідерландів та Північної Македонії.

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