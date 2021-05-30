Ковтун і Бачинська перемогли на Кубку світу зі спортивної гімнастики

У болгарській Варні 29 травня відбулись перші фінали на Кубку світу зі спортивної гімнастики. Скарбничка збірної України поповнилась двома золотими нагородами.

"Золоті" фінали українців

Для Іллі Ковтуна ця золота медаль стала першою нагородою у кар'єрі на рівні етапів Кубка світу. Анастасія Бачинська поповнила свою скарбничку другою нагородою такого рівня. Вона вперше здобула перемогу на такому високому рівні у 2019 році. Тоді Анастасія виграла "срібло" у вправах на колоді.

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17-річний Ковтун здобув перемогу у вправах на коні. Українець набрав 14.550 балів і лише на 0.1 бала випередив італійського гімнаста Едуардо де Росу.

У жіночій програмі 17-річна Анастасія Бачинська стала чемпіонкою у вправах на колоді. Її результат склав 13.250 балів. Ще одна українка Діана Варінська посіла високе 5 місце.

Крім цих тріумфальних фіналів у вільних вправах Ковтун зупинився за крок до п'єдесталу – четверте місце. А в опорному стрибку Анастасія Мотакі стала 8-ю.

Нагадаємо, що обидва гімнасти вдруге підійнялись на подіум за два місяці. У квітні Ковтун виграв "бронзу" у багатоборстві на чемпіонаті Європи. Бачинська ж на континентальній першості стала третьою у вправах на колоді.

У неділю, 30 травня, Ковтун виступить в фіналі на брусах, Варінська – на брусах і у вільних вправах, а Бачинська також змагатиметься на брусах.