Коваленко втратив ще один шанс дебютувати за Аталанту: причина

Джерело:TuttoAtalanta
Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко працював окремо від загальної групи під час тренування.
1 березня підопічні Джан П'єро Гасперіні розпочали підготовку до поєдинку 25 туру Серії А проти Кротоне. Наставник Аталанти підготував різне навантаження для своїх футболістів.
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Команда тренувалася у двох групах: вправи для тих, хто грав проти Сампдорії, матч проти молоді для інших. Зазначається, що Коваленко, Ламмерс, Шутало і Сапата працювали індивідуально, а травмований Хатебур навіть не вийшов на заняття.
Нагадаємо. Аталанта на виїзді обіграла Сампдорію з рахунком 2:0. Один з голів записав на свій рахунок Руслан Маліновський.
Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24