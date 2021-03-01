Коваленко втратив ще один шанс дебютувати за Аталанту: причина

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко працював окремо від загальної групи під час тренування.

1 березня підопічні Джан П'єро Гасперіні розпочали підготовку до поєдинку 25 туру Серії А проти Кротоне. Наставник Аталанти підготував різне навантаження для своїх футболістів.

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Команда тренувалася у двох групах: вправи для тих, хто грав проти Сампдорії, матч проти молоді для інших. Зазначається, що Коваленко, Ламмерс, Шутало і Сапата працювали індивідуально, а травмований Хатебур навіть не вийшов на заняття.

Нагадаємо. Аталанта на виїзді обіграла Сампдорію з рахунком 2:0. Один з голів записав на свій рахунок Руслан Маліновський.

Що відомо про кар'єру Коваленка

Віктор – вихованець академії Шахтаря. Коваленко пройшов усі щаблі й був лідером команди U19, яка грала у фіналі Юнацької ліги УЄФА-2015.

У складі збірної України U20 Віктор брав участь у чемпіонаті світу і з 5 голами став найкращим бомбардиром турніру, отримавши "Золоту бутсу".

Коваленко дебютував за Шахтар у сезоні-2014/15. Разом з "гірниками" він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.





Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24