Коваленко відзначився переможним асистом у матчі за Спецію: відео моменту

Спеція 12 березня приймала Кальярі у рамках 29 туру Серії А. Віктор Коваленко оформив результативний пас.

Асист, який приніс перемогу

Віктор Коваленко розпочав матч на лаві запасних та з'явився у другому таймі. Шість хвилин знадобилось українському півзахиснику, щоб відзначитись результативною дією у футболці Спеції, повідомляє 24 канал.

Варто дізнатись Маліновський – найкращий гравець місяця в Аталанті

Футболіст взяв участь у другому голі господарів, асистувавши на Рея Маная.

Українець допоміг Спеції перервати серію з чотирьох поразок поспіль – перемога над Кальярі 2:0.

Після звитяги Спеція із 29 очками посідає 15-те місце у турнірній таблиці італійської Серії А.

Для Коваленка цей матч став 18-м у сезоні-2021/2022, у яких він одного разу забив та зробив 4 гольові передачі.

Наступний матч клуб українця зіграє 18 березня на виїзді проти Сассуоло.

Як Коваленко зробив асист: дивіться відео