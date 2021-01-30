Коваленко пройде медогляд в Аталанті: деталі трансферу

Український футболіст Віктор Коваленко все ближчий до переїзду в Італію. Новим клубом футболіста збірної України може стати Аталанта.

Джерело: Calcio Atalanta

Віктор Коваленко у найближчі три дні пройде медогляд в Аталанті. Про це повідомляє місцевий італійський ресурс Calcio Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo.

До речі Шахтар пообіцяв своєму гравцю, що не продовжить контракт з Тайсоном

24-річний Коваленко наразі перебуває в Туреччині, де тривають зимові збори Шахтаря. Очікується, що він прибуде в Бергамо (Італія) протягом найближчих трьох днів – до 1 лютого.

Трансфер затягується

За інформацією TMW, перехід Коваленка в Аталанту може зайняти більше часу, ніж очікувалося. Повідомляється, що зустрічі, які були заплановані на ранок 30 січня, відкладені через те, що гравець вирушив на збір з "гірниками" в Туреччину.

Шахтар чекає від Аталанти документів для оформлення угоди.

Відтак, Аталанта, швидше за все, викупить контракт Коваленка. Тоді футболіст не покине Шахтар безкоштовно у статусі вільного агента.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Аталанта погодилася заплатити 1 мільйон євро відступних за Коваленка. Водночас Transfermarkt оцінює півзахисника у 6 мільйонів євро.

Шахтар не може продати Коваленка дорожче, адже у футболіста 30 червня 2021 року закінчується контракт.

. Коваленко у структурі Шахтаря з 2013 року. Віктор провів за Шахтар 199 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 12 асистів. Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України та стільки ж разів здобував Кубок України. Ще двічі Коваленко вигравав Суперкубок України.