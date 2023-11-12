На річницю деокупації рідного міста: Коваленко символічно присвятив свій гол у ворота Наполі
Джерело:Інстаграм Віктора Коваленка
Півзахисник Емполі Віктор Коваленко нагадав про себе шедевральним голом у матчі Серії А з Наполі. Таким яскравим перформансом українець привітав рідний Херсон зі звільненням від російських загарбників.
Матч 12-го туру чемпіонату Італії Наполі – Емполі (0:1) завершився несподіваною перемогою аутсайдерів. Переможний диво-гол на свій рахунок записав українець Віктор Коваленко.
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Чудовий подарунок рідному місту
Після переможного матчу Коваленко опублікував пост у своєму Інстаграмі. Український хавбек присвятив забитий гол рідному Херсону, який 11 листопада відзначав річницю визволення від російських загарбників.
Для Херсону,
– написав Коваленко та додав фото святкування голу.
Віктор Коваленко не забув про рідне місто / instagram.com/vitykovalenko
- Нагадаємо, що Віктор Коваленко народився в Херсоні, де в місцевій ДЮСШ робив перші кроки у футболі.
- Креативний хавбек мав чудовий етап кар'єри в Шахтарі, звідки переїхав до Серії А.
- В чемпіонаті Італії захищав кольори Аталанти та Спеції, де грав на правах оренди.
- На початку сезону 2023/24 Віктор перейшов до Емполі, де також виступає в оренді.
- За новий клуб українець зіграв 4 матчі та відзначився 1 забитим голом. Загалом на рахунку українця 49 поєдинків в Серії А, 2 забиті голи та 5 асистів.