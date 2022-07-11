Шахтар не в планах: Коваленко хоче залишитись у Спеції

Атакувальний півзахисник може не повернутись в Аталанту. Віктор Коваленко не намірений покидати Спецію.

Не планує повертатись в Україну

26-річний футболіст хоче ще на рік продовжити свої виступи у футболці Спеції. Клуб теж не проти зберегти українського півзахисника, тому веде перемовини з Аталантою щодо продовження орендної угоди, яка закінчилась 30 червня 2022 року.

Цікаво дізнатись "Стояв на місці": причина провальної оренди Супряги у Сампдорії

Бергамівський клуб не надто розраховує на українця, тому готовий продовжити ігрову практику Коваленка у Спеції.

Раніше повідомлялось, що Віктор Коваленко може повернутись у донецький Шахтар. Але обрав інший варіант продовження кар'єри.

Як Коваленко виступає в оренді у Спеції