Лонго: Він талановитий, але місяцями стояв на місці

Вкінці січня 2022 року Владислав Супряга спробував свої сили в італійській Серії А. Однак зарекомендувати себе у Сампдорії не зумів.

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Після шести місяців нападник повернувся у київське Динамо, з яким готується до нового сезону. Дієго Лонго, колишній помічник Мірчі Луческу, назвав причину невиразної гри Супряги у Сампдорії.

Він талановитий, але місяцями стояв на місці. Не знав мови. До того ж він інтроверт. Йому знадобилося шість місяців на адаптацію, тільки після цього він почав займатися підготовкою. Потім йому довелося вивчити англійську, тому що якщо ти нічого не розумієш, важко виконувати вимоги тренера,

– розповів Лонго.