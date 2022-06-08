Коваленко хотів вступити до армії: футболіст розповів про життя батьків у Херсоні під окупацією

Віктор Коваленко виступає у далекій Італії, поки його рідні застрягли в окупації ворога в Україні. Футболіст Спеції розповів про життя батьків після 24 лютого.

Коваленко: Потім думаєш, що ти ніколи не тримав у руках зброю

Атакувальний півзахисник зізнався, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у його голові були думки про вступ до лав української армії. Але добре подумавши Коваленко зрозумів, що немає військової практики, щоб вступати у бойові дії.

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Були думки, що треба їхати до України та вступати до армії. Потім думаєш, що ти ніколи не тримав у руках зброю. Думки такі завжди плаваючі. Ти не знаєш, як правильно тобі зробити,

– розповів Коваленко.

Віктор розповів про батьків, які застрягли у тимчасово окупованому Херсоні, звідки родом футболіст. За словами півзахисника Спеції, херсонці виходили на мітинги навіть, коли на них їхали танки. Коваленко не знає, як далі буде складатись життя у його рідній області, але точно знає, що Херсон ніколи не буде російським.

Як живуть батьки у Херсоні під окупацією? Тяжко. Окупація, грошей немає, хтось не працює, а все одно ціни зростають. Кожній людині важко. Не знаю, що буде далі. Херсон – це Україна, 100%. Були повні вулиці людей, коли все почалося. І під танки лізли. Херсон – молодці,

– відповів футболіст.

Раніше Коваленко закликав земляків не вестись на провокації ворога, які намагались записати пропагандистські ролики у місті. Футболіст Спеції називає українську армію найкращою у світі, яка щодня дає гідну відсіч окупанту. Віктор додав, що у такий складний час усі зобов'язані допомагати одне одному.

Віктор Коваленко не отримав виклик у збірну України на відбіркові матчі на ЧС-2022, які вже відбулись. На жаль, "синьо-жовті" не пробились на Мундіаль.

Атакувальний півзахисник провів сезон в оренді у Спеції, яка закінчується 30 червня 2022 року. Далі Віктор повернеться в Аталанту, які належить його контракт.

У сезоні-2021/2022 провів 27 матчів, у яких забив один гол та віддав 4 результативні передачі.