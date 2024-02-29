Костюк пробилася у чвертьфінал турніру в Сан-Дієго, перегравши юну австралійку: відеоогляд

У ніч з 28 на 29 лютого відбулися перші матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 500 в Сан-Дієго. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з австралійською 18-річною тенісисткою Тайлою Престон.

Тайла Престон – Марта Костюк 0:2 (4:6, 3:6)

Це була перша очна зустріч між суперницями. Поєдинок тривав годину 33 хвилини й закінчився перемогою українки у двох сетах, пише 24 Канал.

Читайте також Діти – наше майбутнє: як минув майстер-клас Світоліної та Стаховського у Львові

У першій партії суперниці вправно брали свою подачу, а в шостому геймі австралійка зробила брейк та повела з рахунком 4:2. На щастя, Марта одразу змогла відіграти його й на своїй подачі врятувала гейм з 0:30. Після цього Костюк дотиснула суперницю й тріумфувала в сеті – 4:6.

У наступній партії суперниці після шести геймів мали паритет, зробивши по одному брейку, а кінцівка, як і в першому сеті була за українкою. Марта впевнено взяла останні 3 гейми, не дозволивши суперниці дійти навіть до рахунку рівно – 3:6.

Протягом матчу Марта Костюк зробила 4 ейси при 9 подвійних помилках, реалізувала 5 з 13 брейк-поінтів та виграла 7 із 9 геймів на своїй подачі.

Ця перемога стала другою для українки на турнірі в Сан-Дієго. Вона пробилася у чвертьфінал, де зіграє з переможницею пари Анастасія Павлюченкова – Сі Ю Ван.

Дивіться відеоогляд матчу Престон – Костюк

. В одиночному розряді на турнірі в Сан-Дієго продовжує свої виступи також Даяна Ястремська. Свій матч 1/8 фіналу вона зіграє 29 лютого проти "нейтральної" Анни Блінкової. Старт зустрічі заплановано на 21:30.