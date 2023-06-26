Костюк повторила переможне досягнення Світоліної, яке трималось із 2015 року

Турнір WTA 250 у Бірмінгемі таки став тріумфальним для українки Марти Костюк. Наша тенісистка у парі з чешкою Барборою Крейчиковою перемогли у фіналі парного розряду змагань.

Українсько-чеський дует впорався у фіналі з американською парою Сторм Хантер та Алісія Паркс. Марта Костюк та Барбора Крейчикова закінчили фінал перемогою у другому сеті на тай-брейку – 0:2 (2:6, 6:7).

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Повторила досягнення Світоліної

Для Костюк це лише другий трофей у парному розряді. Торік Марта перемогла у Порторожі, коли грала у парі з іншою представницею Чехії Терезою Мартінцовою.

Завдяки цьому тріумфу Костюк повторила досягнення Еліни Світоліної, яке трималось 8 років.

У 2015-му році бронзова призерка Олімпіади-2020 здобула перемогу в одиночному та парному розрядах турнірів WTA в одному сезоні. Із того часу нікому з українських тенісисток не вдавалось повторити такий результат.

Довелось чекати 25 червня 2023 року, коли перемогла Костюк.

Нагадаємо, що раніше Марта здобула свій дебютний титул турніру WTA в американському Остіні. Тоді у фіналі українка переграла росіянку Варвару Грачову.

Відзначимо, що подібне досягнення Костюк у поточному сезоні вдалось повторити лише трьом тенісисткам – партнерці українки у Бірмінгемі Крейчикоовій та 19-річній американці Корі Гауфф.

В одиночному розряді турніру в Бірмінгемі Костюк виступила дуже невдало. Вже у своєму першому матчі основної сітки Марта програла росіянці Анастасії Потаповій – 1:2 (7:6, 5:7 та 4:6).