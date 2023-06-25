Сторм Гантер / Аліша Паркс (Австралія / США, 3) — Марта Костюк / Барбора Крейчикова (Україна / Чехія, 2) — 0:2 (2:6, 6:7)

Марта Костюк та Барбора Крейчикова виграли титул трав'яного турніру WTA 250. Парний трофей став парним у кар'єрі українки, пише 24 Канал.

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Пройшовши довгий шлях

Партнеркою Марти Костюк на змаганнях у Бірмінгемі (Англія) вперше стала друга ракетка парного світового рейтингу Барбора Крейчикова. Два стартових матчі на турнірі українка та чешка виграли за підсумком трьох сетів, у 1/8 фіналі дівчатам вдалося відіграти відставання в один сет у грузинки Оксани Калашнікової та білоруски Ірини Шиманович, після них Костюк та Крейчикова виявились сильнішими за Фрею Крісті та Алі Коллінзз – обидвоє з Великої Британії.

Українка та чешка не жадали зупиняти свою переможну ходу, тому у За крок до фінального поєдинку вони здодали хорватсько-польський тандем, який формували Бернарда Пера та Магда Лінетт. А от у матчі за золоті нагороди Костюк та Крейчиковій вдалося підкорити кривдниць перших сіяних українки Людмили Кіченок і латвійки Єлени Остапенко, а саме Сторм Гантер і Алішу Паркс, які є представницями Австралії та США відповідно.

У вирішальному матчі з двома брейками українсько-чеський дует виграв перший сет за 27 хвилин (6:2). Впродовж основної частини другої партії суперниці обмінялися двома брейками. За рахунку 6:5 Гантер і Паркс вийшли на сетбол, та от Костюк і Крейчикова зрівняли рахунок, а згодом і собі оформили брейк. По всім канонам інтриги долю титулу мав вирішувати саме тайбрейк, де українка з чешкою вийшли на чотири матчболи за рахунку (6:2), а Гантер і Паркс відіграли усі. До кінця тайбрейку Марті з Барборою довелося відігрувати сетбол суперниць за рахунку 6:7. Серія з трьох поспіль виграних розіграшів урешті поставила крапку в поєдинку, а саме 2:0 за сетами на користь Костюк та Крейчикової.

Костюк та Крейчикова / інстаграм українки

Відео фіналу: