Костюк отримала травму на Вімблдоні: українська тенісистка розповіла про серйозність пошкодження

Марта Костюк закінчила свої виступи на Вімблдоні-2022. Українська тенісистка отримала травму, яка не дозволить їй зіграти у парному міксті.

Костюк: Я справді з нетерпінням чекала на можливість зіграти з тобою

Марта Костюк, яка відсвяткувала своє 20-річчя прямо під час турніру, більше не вийде на британський корт у Лондоні. Українська тенісистка отримала складну травму.

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У жіночому парному та одиночному розрядах українка закінчила свої виступи. Але могла ще раз вийти на корт у міксі. Костюк повинна була зіграти у парі з поляком Лукашем Куботом.

Але, на жаль, через пошкодження Марта не зможе виступити у міксті Вімблдону. Костюк розповіла про свою травму в інстаграмі. Найближчі тижні українка не зможе тішити своїх уболівальників своєю грою.

На жаль, я травмувала гомілку сьогодні під час парного матчу на Вімблдоні. З одним повним і одним частковим розривом зв'язок моєї правої гомілки, я не зможу змагатися в найближчі тижні, доки не відновлюся. Лукаш Кубот, я справді з нетерпінням чекала на можливість зіграти з тобою. Зроблю все можливе, щоб повернутися здоровішою та сильнішою. Дякую, Вімблдон. До зустрічі наступного року,

– написала Марта.

Поєдинок Костюк у міксті з Куботом повинен був відбутись 2 липня. Пара мала зіграти проти Кевіна Кравіца (Німеччина) / Ніколь Мартінес (США).

Як виступила Костюк на Вімблдоні-2022