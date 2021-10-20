Костюк і Кіченок впевнено здобули перемогу та вийшли до чвертьфіналу парного турніру в Іспанії
20 жовтня 2021 , 16:35Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Дует українок Марти Костюк та Людмили Кіченок в двох сетах переміг суперниць з Іспанії. Тепер на дівчат чекає чвертьфінал.
Впевнена перемога України
У стартовому матчі українки в двох сетах перемогли іспанок Паулу Аріас Манхон і Сару Соррібес-Тормо – 6:0, 6:3.
Цікаво В Антверпені зіграли найдовший трьохсетовий матч сезону
Українки потрапили до чвертьфіналу парного турніру WTA в Тенеріфе.
У чвертьфіналі суперницями українок стануть представниці Угорщини Анна Бондар та Дальма Гальфі.
- Ще на початку тижня Костюк вилетіла в першому раунді одиночного турніру в Тенеріфе. Українка програла в двох сетах Ірині-Камелії Бегу з Румунії.
- Тоді українка поступилася з рахунком 4:6, 4:6. До цього тенісистки зустрічалися один раз у 2020 році в Каїрі, де також перемогла румунка.
- Перед Тенеріфе Костюк брала участь у двотижневику в американському Індіан-Веллсі, де програла в другому колі експершій ракетці світу, румунці Сімоні Халеп.