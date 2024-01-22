Неймовірно успішно турнір проходить для українських уболівальників тенісу. Вже було переписано не один національний рекорд для нашої країни й одразу дві українки продовжують боротися за престижний трофей.

Читайте також Вперше за чверть століття: Ястремська ввійшла в історію турнірів серії Grand Slam

Амбітна ціль, яка вже видніється на горизонті

Однією з них є Марта Костюк. Вона вже встигла переграти двох "нейтральних" суперниць протягом змагань і наразі готується до дуже складного матчу проти четвертої ракетки світу та чинної переможниці US Open Коко Гофф.

Перед цим протистоянням українка дала інтерв'ю каналу Eurosport, де, зокрема, розповіла про ціль, яку вона ставить перед собою в Турі. З урахуванням успіхів, яких вона вже досягла в Мельбурні, Марта може її реалізувати вже цього тижня.

Звичайно зараз моя головна мета в кар’єрі – виграти турнір Grand Slam. Ніхто з українських гравців в одиночному розряді цього ще не робив, тож це моя мета номер 1 і буде нею, поки я не доб’юся цього.

Думаю про те, щоб стати першою у світі, мені зараз ще рано говорити. У мене ніколи навіть і близько не було стільки очок, скільки зараз в Іги. Тож у мене попереду ще довгий шлях, але думаю я йду в правильному напрямку", – заявила Костюк.

Важливо. Чвертьфінальний матч Марта Костюк проведе 23 січня. Початок поєдинку запланований на 4:00.

Рекорди України, які вже були переписані на Australian Open-2024

Найбільша кількість учасниць в основній сітці турніру – 7

Найбільша кількість учасниць у третьому колі змагань – 4

Найбільша кількість учасниць в 1/8 фіналу – 3

Найбільша кількість учасниць у чвертьфіналі – 2.

Зазначимо, що ще жодна українка не пробивалася до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії в історії. Тож тримаємо кулачки та чекаємо на новий успіх вітчизняного тенісу.