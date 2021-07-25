Костевич прикро зупинилась за крок від медалей Олімпіади у Токіо

У неділю, 25 липня, відбувся фінал кульової стрільби з пневматичного пістолета на Олімпіаді-2020 у Токіо. Українка Олена Костевич зайняла прикре 4 місце.

Повторила долю Коростильова

Досвідчена 36-річна Олена Костевич із шостим результатом пробилась у фінал. Українка отримала можливість поборотись за четверту нагороду Олімпійських ігор у своїй кар'єрі.

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У фіналі змагались 8 спортсменів, які виконали дві серії по 5 пострілів. Спортсменка із найгіршим результатом першою покидала змагання. З кожними наступними двома пострілами одна учасниця із найменшими очками зупинялась у боротьбі за медалі.

Після п'яти пострілів Костевич набрала 49.5 очок та посідала 5 місце серед восьми учасниць. Після першої серії українка підійнялась на третю призову позицію із результатом 99.2. Лідерство захопила представниця ОКР.

У середині змагань наша спортсменка зробила не найкращі дві спроби, які відразу опустили її на 5 місце – 137.8 балів. Однак вже у наступній спробі вибила 10.8 та перестрибнула на одну сходинку вище. Лідеркою стала болгарська представниця Антуанетта Костадінова.

Головну боротьбу наша досвідчена українка вела з китаянкою Лін, яка невдало використала два постріли та посіла 5 місце. Українка пробилась у топ-4, які починала боротьбу за медалі. До слова, до цієї стадії пробився Павло Коростильов, який якраз замкнув четвірку лідерів.

Долю Коростильова повторила і Костевич – 4 позиція. Олена з результатом 197.6 очок зупинилась за крок від медалей.

Спортсменка ОКР Віталіна Бацарашкіна завдяки провалу в останньому пострілі суперниці стала олімпійською чемпіонкою.(240.3). За її спиною розташувалась болгариня Антуанетта Костадінова. "Бронзу" здобула китаянка Ранксін Ян.

Результати

Віталіна Бацагашкіна (ОКР) – 240.3 (олімпійський рекорд) Антоанета Костадінова – 239.4 Ранксін Ян (Китай) – 218.0 Олена Костевич (Україна) – 197.6

Виступи на Олімпійських іграх