Не зупиняється: Костевич поїде у Париж за другим "золотом" Олімпіади у кульовій стрільби

Олена Костевич завершила свої виступи на Олімпіаді-2020. Досвідчена спортсменка їде з Токіо не з порожніми руками – "бронза" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті.

"Радію, що повертаємося не з порожніми руками"

Ігри у Токіо були п'ятими у кар'єрі 36-річної Олени Костевич. Однак спортсменка не планує завершувати кар'єру, вона спробує здобути свою п'яту олімпійську нагороду у Парижі в 2024 році.

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Бронзова призерка Олімпіади-2020 зізналась, що останні дні у Токіо були дуже складними: постійні тренування, жодних вихідних та ранні старти.

Дуже важко було зібратися і вже на морально-вольових, а їх не вистачає. Найбільша проблема – різниця в часі. У перші дні було важко заснути рано. А в останні ми дуже рано вставали. Спали мінімум завжди. Хочеться лише відпочити,

– розповіла українка.

Вже чотириразова олімпійська призерка везе в Україну не лише "бронзу", а й величезну гору досвіду. Олена позитивно оцінює свій виступ у Японії. Але оцінку чекатиме від тренера: "Я як завжди везу додому багато досвіду. Оцінку дасть тренер, я вважаю, що для мене ці Олімпійські ігри були вдалі. Рада, що у нас є медалі. Як вже сталося – десь там вирішується. Але я радію, що все добре і додому ми повертаємося не з порожніми руками".

Олімпіада-2020 не остання

Розповіла Костевич і про майбутні плани. Досвічена спортсменка не збирається зупинятись та зазначила, що українці зможуть побачити її на наступній Олімпіаді-2024 у Парижі, яка відбудеться вже через три роки. Олені буде вже 40 років, але це доволі середній вік спортсмена у кульовій стрільбі.

Я не зупиняюся. У мене є час, бажання, сили. Усе попереду. Не цього разу перемога – можливо, наступного. Шості Олімпійські ігри? У нашому виді спорту це не рекорд. Думаю, що наступні Олімпійські ігри – буде вже близько 40, але це достатньо середній рік для нашого виду спорту,

– заявилась Костевич.

Цікаво! У Парижі Костевич має шанс не лише зрівнятись за кількістю олімпійських нагород із Яною Клочковою. У плавчині 5 медалей, тому Олена має все для того, щоб стати найбільш титулованою спортсменкою України на Олімпійських іграх.

Зараз в активі Олени 4 нагороди: "золото" в Афінах (2004) та дві "бронзи" у Лондоні у 2012 році.

Виступ Костевич на Олімпіаді-2020