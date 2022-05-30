Костевич та Омельчук здобули "срібло" на етапі Кубка світу з кульової стрільби у Баку
У столиці Азербайджану Баку триває етап Кубка світу з кульової стрільби. У медальній скарбничці України вже є одна нагорода з турніру.
Перша нагорода для України на турнірі
Олена Костевич та Олег Омельчук вибороли "срібло" у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Для України це перша нагорода на турнірі, пише 24 канал.
Читайте також Я б пішла, якби у мене не було маленької дитини, – Костевич могла взяти до рук зброю
Загалом на етап Кубка світу з кульової стрільби відправилося 24 українських стрілків. Серед них – учасники олімпійського складу Токіо-2020: Павло Коростильов, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергій Куліш, Олена Костевич, Ірина Маловічко.
У турнірі змішаної стрільби з пневматичного пістолета змагалися дві українські команди: бронзові призери Олімпіади-2020 Костевич та Омельчук, а також Павло і Юлія Коростильові.
Перед початком змагань українці були одними із фаворитів. Український дует найкраще закінчив кваліфікацію. Костевич та Омельчук вибили 584 очки, тоді як Павло і Юлія Коростильові показали третій результат – 579 очок.
Першу сходинку посіли представники Греції – Анна Коракакі та Діонісіос Коракакіс, вони є бронзовими призерами Олімпіади-2020.
За підсумками кваліфікації Костевич та Омельчук потрапили у матч за "золото", тоді як Павло і Юлія Коростильові боролися за "бронзу".
У фіналі, який тривав у форматі 11 серій, Костевич та Омельчук змогли перестріляти грецьких спортсменів лише у трьох раундах, тоді як Коракакі та Коракакіс виявилися сильнішими у восьми.
Кульова стрільба пневматичного пістолета
Греція (Анна Коракакі, Діонісіос Коракакіс) – Україна (Олена Костевич, Олег Омельчук) 16:6
Що відомо про спортсменок
- Олена Костевич має у своїй медальній скарбничці 4 олімпійських нагороди. Вона одна з найтитулованіших спортсменок України в історії Олімпіад.
- Останню свою нагороду українка здобула на чемпіонаті Європи у Норвегії. Олена здобула золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
- Олег Омельчук разом з Костевич у Токіо здобув першу медаль в кар'єрі на рівні Олімпіад.
- Він бронзовий призер чемпіонату світу-2018 та 8-разовий призер чемпіонату Європи.