Космічна гра: баскетболістка збірної України вчетверте поспіль оформила дабл-дабл

Українська баскетболістка Ольга Яцковець своєю грою у Швейцарії скоро зверне на себе увагу провідних клубів Європи. Українка у четвертому матчі поспіль оформлює дабл-дабл.

У рамках 11 туру чемпіонату Швейцарії Вінтертур Ольги Яцковець зіграв на виїзді проти Геліоса. Команда українки здобула переконливу перемогу – 73:84, пише 24 канал.

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Дивовижна гра

Стартова чверть залишилась за господарками зустрічі – 24:21. Всі наступні чверті залишились за гостями – 16:24, 21:23, 12:16.

Баскетболістка збірної України Яцковець провела на паркеті 39 хвилин та 46 секунд. За цей час українка набрала 28 очок, здійснила 14 підбирань, 1 передачу та 1 перехоплення. Також Ольга запам'яталась у матчі 4 фолами та ще 7 разів втрачала м'яч.

23-річна баскетболістка вчетверте поспіль оформила дабл-дабл у зустрічі. Яцковець друга в чемпіонаті за підбираннями – 9,8 за матч. Перша за блокшотами – 1,1. У попередньому поєдинку Ольга набрала 16 очок та 12 підбирань. У цьому протистоянні українка показала кращу результативність.