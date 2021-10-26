Кошенята та щури: Бех-Романчук розповіла про "жарку" ніч у поїзді "Укрзалізниці"

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук поділилася у соцмережах цікавою історією. 26-річна чемпіонка Європи після закінчення літнього сезону з'їздила з Хмельницького, де мешкає, до Дніпра. Там тренується її чоловік Михайло.

Ніч з кошенятами та щурами

Назад поїздом "Укрзалізниці" Марина поїхала одна, і незабаром на своїй сторінці до інстаграм розповіла всі деталі подорожі.

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"Я вже повернулася додому, провела я з коханим всього чотири дні. Це просто нічого, я вже сумую і чекаю, коли ми зможемо побачитися. Поїздка додому була дуже веселою: у мене в купе їхали кошенята та щури", – здивувала красуня розповіддю.

Трохи пізніше Бех-Романчук доповнила історію:

"Стан не найкласніший після дороги. У поїзді і так спати неможливо, а коли всю ніч цмокають щури в клітці, то зі сном ми "на ви", – поскаржилася спортсменка.



Сторіс Марини Бех-Романчук

Михайло – срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Марина виступає у секторі для стрибків у довжину. У столиці Японії українська легкоатлетка не змогла здобути медаль і стала п'ятою.