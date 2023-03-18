Безгольове прокляття продовжується: Яремчук провалив ще один матч, Брюгге програло

Брюгге не змогло продовжити свою переможну серію до двох поспіль матчів. Клуб Романа Яремчука програв на виїзді Кортрейку.

Роман Яремчук провалив ще один поєдинок. Український форвард знову опинився поза стартовим складом Брюгге та з'явився на футбольному полі лише у другому таймі, пише 24 канал.

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Гірше вже бути не може

На 64-й хвилині українець вийшов на заміну замість Феррана Ютгли за рахунку 1:0 на користь Кортрейка. Однак протягом отриманого часу Яремчук не зміг перервати свою гольову засуху, яка триває ще з 2022 року.

Востаннє Роман забивав за Брюгге ще у жовтні 2022-го у ворота Сент-Трюйдена. Через таку прикру результативність Яремчук став об'єктом критики від фанатів бельгійського клубу. Вони вимагають вигнати українця з команди та взагалі не розуміють, навіщо стільки грошей заплатив клуб за трансфер форварда збірної України.

Яремчук провів свій 24-й матч за Брюгге. За цей час встиг забити два голи та віддати три асисти. Контракт Романа з бельгійським клубом розрахований до кінця червня 2026 року. Українець повернувся у Бельгію в серпні 2022-го.

Господарям вдалось втримати мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Абделькахару Кадрі на 31-й хвилині. Кортрейк завдав поразки Брюгге.

Відзначимо, що напередодні матчу Брюгге отримало вже третього тренера за сезон-2022/2023. Новим головним наставником став Рік Де Міл, колишній помічник Скотта Паркера.

Клуб українця продовжує йти четвертим, маючи у своєму активі 49 очок. До третього місця, яке посідає Антверпен, відставання в 11 балів.