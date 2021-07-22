У Токіо за день до відкриття Олімпіади зафіксовано рекордну кількість COVID-19 з січня
22 липня 2021 , 19:23Читать новость на русском
Джерело:Kyodo
У Токіо за день до відкриття літніх Олімпійських ігор зафіксовано 1979 нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордний показник з середини січня 2021 року.
За інформацією експертів в області охорони здоров'я, в серпні число заражень може скласти до 2600 чоловік в день.
До слова В Олімпійському селищі виявили вже третій випадок COVID-19
У Японії ввели надзвичайний стан
Прем'єр-міністр Йосіхіде Суга, який сповнений рішучості провести Олімпіаду, ввів в Токіо надзвичайний стан 12 липня, але з тих пір кількість щоденних випадків різко зросла.
Надзвичайні заходи, які в основному включають заборону на продаж алкоголю і скорочення робочого часу для ресторанів і барів, триватимуть до 22 серпня, після закінчення Олімпійських ігор 8 серпня.
- Олімпійські ігри, відкладені на рік через пандемію, починаються в п'ятницю, 23 липня. Глядачам заборонено відвідувати всі місця проведення заходів в районі Токіо, а в деяких віддалених місцях допускається обмежена кількість глядачів.