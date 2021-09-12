Коронавірус проти Луческу: Динамо втратило новачка команди

Тестування підтвердило підозру на коронавірус у нападника Динамо Еріка Раміреса. Футболіст заразився, перебуваючи в стані збірної Венесуели.

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"Перед матчем проти Парагваю два дні тому мій тест на коронавірус дав позитивний результат. Мені вже краще, я йду на поправку. Сподіваюся, скоро він буде негативним, і я зможу повернутися в команду і продовжити працювати. Дякую за вашу увагу", – написав футболіст.

Що відомо про Еріка Раміреса