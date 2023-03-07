Віддав дві тури та виграв партію: Коробов і Пономарьов видали гарячу битву на ЧЄ з шахів – відео

Антон Коробов білими фігурами пішов на ризик, пожертвувавши двома турами. Втім він зміг зловити короля суперника у пастці. Це вже п'ята перемога шахиста на турнірі.

Із 2 по 14 березня в сербському курортному містечку Врнячка-Баня проходить чемпіонат Європи з шахів. Всього участь у змаганні беруть 484 спортсмени, серед яких було чимало шахистів з України, пише 24 канал.

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Найкраще стартували Антон Коробов та Руслан Пономарьов. Саме вони разом з азербайджанцем Ельтаджем Сафарлі виграли чотири стартові тури.

У п'ятому жеребкування звело наших топ-шахистів в одну пару. Партія видалась доволі гострою. Коробов, який грав білими, спочатку пожертвував пішаком, а потім погодився віддати дві тури.

Відео партії Коробов – Пономарьов повністю:

Втім після цього виявилось, що король Пономарьова опинився у пастці, тому авантюра Антона вдалась і він виграв цю партію. Це дозволило Коробову очолити турнірну таблицю.

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Змагання проходить по швейцарській системі в 11 турів. За підсумками чемпіонату 23 найкращих шахистав відправляться на Кубок світу ФІДЕ, а також розділять призовий фонд у 100 тисяч євро. 20% від цієї суми (20 000 євро) дістанеться переможцю.