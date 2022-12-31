Феноменальний Магнус Карлсен втретє об'єднав усі титули чемпіона світу. На чемпіонаті світу з шахів, який проходив у Алмати, норвежець став володарем золотих нагород з бліцу.

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Чинний чемпіон світу набрав 16 очок впродовж 21 партії. Срібло дісталось американцю Хікару Накамурі, а бронзові медалі вірменину Айку Мартиросяну.

Таким чином, Карлсен втретє у кар'єрі об'єднав три титули чемпіона світу – у класичних шахах, рапіді та бліці. Раніше Потрійна корона діставася норвежцю у 2014 та 2019 роках.

Українець Олександр Моїсеєнко на турнірі здобув 8 перемог, двічі зіграв унічию й зазнав 11 поразок. Він посів 130 місце в загальному заліку.

Шахи. Чемпіонат світу-2022 з бліцу.

1. Магнус Карлсен (Норвегія) - 16 очок

2. Хікару Накамура (США) - 15

3. Айк Мартиросян (Вірменія) - 15

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130. Олександр Моїсеєнко (Україна)

Нагадаємо, Карлсен відмовився захищати титул чемпіона світу в класичних шахах, через відсутність мотивації. Суперником норвежця мав стати росіянин Ян Непомнящий. Вакантний титул у 2023 році розіграють між собою переможець і фіналіст турніру претендентів – Ян Непомнящий і Дін Ліжень.

У жінок чемпіонкою світу з бліцу стала 18-річна Бібісара Асаубаєва з Казахстану. Вона набрала 13 очок у 17 партіях. Срібні медалі у Гампі Комеру з Індії, а бронзу здобула росіянка Поліна Шувалова, яка виступала під прапором ФІДЕ.

Україну на турнірі представляли шість шахісток. Найкращий результат серед них показала Наталія Букса – 9,5 бала, яка посіла 26 місце.

Шахи. Чемпіонат світу-2022 з бліцу. Жіночий турнір:

1. Бібісара Асаубаєва (Казахстан) - 13

2. Гампі Конеру (Індія) - 12.5

3. Поліна Шувалова - 12

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