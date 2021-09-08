Збірна Танзанії може претендувати на світовий рекорд у швидкості зароблення пенальті. Вже на 4-й секунді гри проти Мадагаскару арбітр дав свисток, вказавши на 11-метрову позначку. Сталося це після того, як у штрафному було збито Саймона Мсуву голкіпером Мелвіном Адрієном.

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Ньоні чітко реалізував пенальті на другій хвилині матчу. І у підсумку Танзанія перемогла 3:2.

Відео матчу Танзанія – Мадагаскар з рекордним призначенням пенальті

Призначення пенальті на 4-й секунді матчу може бути світовим рекордом (однак ще треба це офіційно підтвердити). Перед тим на рівні національних збірних найшвидше призначення пенальті було у матчі між збірними Чорногорії та Гани – на 10-й секунді матчу. На 6-й секунді матчу призначили пенальті у матчі Вітон Альбіон – Честер.