Корекція емблеми та обов'язкова згода фанатів: вболівальники МЮ висунули вимоги новим власникам

Понад 50 фанатських угрупувань Манчестер Юнайтед перерахували свої вимоги до нових потенційних власників англійського клубу

Сім’я Грейзерів, власники МЮ, повідомляли, що планують продати клуб тому, хто запропонує найвищу ціну. Брати оцінили клуб у 4,5 мільярди фунтів стерлінгів.

Варте уваги Манчестер Юнайтед – ласий шматочок: Apple та Бекхем готові придбати клуб

Вимоги фанатів

Прихильники "червоних дияволів" висунули свої нововедення. Вони надіяться, що це допоможе новим власникам клубу та вболівальникам знайти спільну мову і разом розвивати клуб. Вимоги виглядають таким чином:

Зобов'язання погасити існуючу заборгованість клубу та фінансувати майбутні витрати за рахунок випуску нових акцій. Інвестиції в чоловічу, жіночу та молодіжну команди, а також інвестиції в клубну інфраструктуру для модернізації "Олд Траффорд" та тренувальної бази.

Спільне володіння клубом разом із фанатами як партнери, а також репрезентація фанатів у раді. Слова "футбольний клуб" мають повернутися на емблему "МЮ" та ігрову форму команди. Зобов'язання ніколи більше не намагатися брати участь у таких змаганнях, як Суперліга Європи, без остаточної згоди вболівальників. Постійна розвиток, підтримка та просування жіночої команди. Підтримка рівня цін на квитки на доступному рівні.

компанія Apple, яка є потенційним покупцем клубу, вже розглядала такий варіант розвитку клубу. Генеарльний директор компанії Тім Кук висловив бажання збудувати для МЮ новий стадіон, який вважатимуть найкращим у світі.

Раніше повідомлялося, що кандидатура Бекхема, як покупця МЮ, виглядає привабливою для фанатів, оскільки колишній гравець команди має тісний зв'язок з вболівальнками. Це означить, що він може прислухатись до вимог фанів. Та Бекхем не може собі позволити придбати Манчестер Юнайтед, але він відкритий до переговорів з потенційними покупцями "червоних дияволів" та готовий стати частиною інвестиційного консорціуму.

Постійний розвиток, підтримка та просування жіночого колективу