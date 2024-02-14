Вже зовсім інший Манчестер: МанСіті без проблем прибив Копенгаген у Лізі чемпіонів – відеоогляд

Манчестер Сіті не мав проблем із Копенгагеном у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь на полі англійців перетворюється у формальність.

Копенгаген – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Матссон, 34 – Де Брюйне, 10, Бернарду Сілва, 45+1, Фоден, 90+2.

Ліга чемпіонів повернулась після двомісячної зимової паузи. В одному з перших матчів 1/8 фіналу брав участь чинний переможець турніру Манчестер Сіті, пише 24 канал.

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Команді Пепа Гвардіоли пощастило із жеребом, вихід Копенгагена в плей-оф вже став сенсацією для данців. Команда в групі залишила за бортом ЛЧ сам Манчестер Юнайтед.

Сіті ж останнім часом набрав божевільну форму, вигравши аж десять матчів в усіх турнірах поспіль. Недивно, що саме манкуніанці були фаворитами у цій парі.

Тим паче, Де Брюйне вдалось відкрити рахунок вже на 10 хвилині. Фоден вивів бельгійця на ударну позицію і той з гострого кута прошив воротаря. Втім Копенгаген показав зуби і зміг зрівняти рахунок в середині першого тайму.

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Допомогла в цьому помилка Едерсона, який на рівному місці вибив від воріт прямо на Ельюнуссі. Перший удар був заблокований, а ось другий постріл від Матссона вийшов точним. І все ж на перерву команди пішли за переваги Сіті.

У компенсований час Бернарду Сілва отримав м'яч у тій же точці, що і Де Брюйне при першому голі, та прошив Грабару. Після перерви данці не змогли перехопити ініціативу та майже не мали шансів у ворот Едерсона.

Натомість у Сіті могли збільшувати рахунок Голанд, Доку та Фоден. Все ж саме англійцю таки вдалось забити третій у компенсований час. Манкуніанці вже майже у чвертьфіналі, але на команди ще чекає матч-відповідь на "Етіхад Стедіум" 6 березня.

Відеоогляд матчу Копенгаген – Манчестер Сіті: