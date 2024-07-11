Визначились фіналісти Копа Америка-2024: хто стане на шляху Мессі до нового трофею з Аргентиною

Збірна Аргентини без проблем дійшла до другого поспіль фіналу Копа Америка. Очікувалось, що їх суперником стане Уругвай, але підопічні Марсело Б'єлси провалились.

Уругвай – Колумбія 0:1

Гол: Лерма, 39.

У ці дні в США триває Копа Америка-2024. Змагання вже добігають кінця, вже навіть визначились фіналісти чемпіонату. Першим стала Аргентина, яка переграла у півфіналі Канаду, пише 24 Канал.

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Перемога у меншості

Суперник Мессі та компанії визначався у парі Уругвай – Колумбія. Перші були фаворитами матчу, адже перед цим вибили зі змагання Бразилію. До того ж у "селесте" кадровий склад більш сильний.

Втім колумбійці виглядають потужно на цьому турнірі. Тих же бразильців "кавові" обійшли у групі. У матчі з Уругваєм підопічні Лоренсо дали серйозний бій та змогли мінімально переграти фаворита.

Долю путівки у фінал вирішив єдиний гол від хавбека Джефферсона Лерми. Гравець Крістал Пелас відгукнувся на скидку від Хамеса Родрігеса після кутового та вколотив м'яч у ворота.

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При цьому Колумбія другий тайм відіграла у меншості, адже перед перервою дві жовті картки заробив Муньос. Тим не менше, уругвайці так і не змогли пробити Варгаса.

Відеоогляд матчу Уругвай – Колумбія:

Таким чином Колумбія втретє у своїй історії пробилась у фінал Копа Америка. Їх битва з Аргентиною відбудеться у Маямі в ніч з 14 на 15 липня. Початок – о 03:00 за київським часом.