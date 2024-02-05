Топ-клуби вже зачекались: стали відомі нові цікаві деталі контракту між Судаковим та Шахтарем
Джерело:Вацко on air
Георгій Судаков підписав нову угоду із донецьким клубом, але Шахтар не прописав у ній клаусулу. Крім того, чутки про підвищення зарплати українцю виявились брехнею.
Цієї зими Шахтар не тільки посилював команду, а і продовжував контракти зі своїми лідерами. До прикладу, підписи під новими угодами поставили Артем Бондаренко та Олег Очеретько.
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Також пролонгував свій договір і Георгій Судаков, до якого проявляють інтерес кілька клубів з топ-ліг. Причому нова угода продовжена лише на півроку у порівнянні із попередньою – до кінця 2028 року.
У ЗМІ припускали, що в контракті Георгія тепер прописана клаусула у розмірі 150 мільйонів євро. Принаймні на це натякнув генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін на своїй сторінці в інстаграм.
Втім відомий журналіст Віктор Вацко спростовує цю інформацію. За його даними, в угоді із Судаковим не прописані жодні відступні. Крім того, джерело повідомляє, що чутки про підвищення зарплати Георгія до 1,5-2 мільйонів євро на рік також є неправдою.
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Зазначимо, що у 2023 році Судаков став системоутворюючим гравцем як в Шахтарі, так і у збірній України. Цього сезону хавбек забив три голи у 18-ти іграх за донеччан, серед них і м'яч в Лізі чемпіонів у ворота Барселони.
Кар'єра Георгія Судакова
- півзахисник є вихованцем Металіста та Шахтаря
- за дорослу команду "гірників" Георгій дебютував у 2020 році
- за цей час Судаков відіграв 85 матчів, записавши на свій рахунок 13 голів та 11 асистів
- у складі Шахтаря футболіст став чемпіоном України 2022-2023
- також у 2021 році Судаков дебютував за збірну України, а під керівництвом Сергія Реброва став гравцем основи
- на його рахунку 12 матчів та один гол у "синьо-жовтій" футболці
- крім того, Георгій допоміг молодіжній збірній України вийти у півфінал Євро U21 минулого літа
- на тому турнірі Судаков забив три голи та розділив звання найкращого бомбардира з іспанцями Абелем Руїсом та Серхіо Гомесом
- відомий ресурс Transfermarkt оцінює українця у 18 мільйонів євро